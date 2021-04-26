'Karım beni dövüyor' diyerek evden attırmıştı! Mahkemeden emsal karar

İstanbul'da G.Ç. adlı kadın pandemi döneminde kısıtlamalarda evde kaldıkları dönemde evliliklerinin bozulması üzerine kocası M.Ç.'nin "Karım beni dövüyor ve aldatıyor" diye boşanma davası açarak, kedisi ile birlikte evden attığını ileri sürmüştü. Karşılıklı boşanma davaları devam ederken G.Ç.'nin talebi üzerine mahkeme, emsal olacak bir karar verdi. G.Ç., kocasının müşterek konutta kalmadığı bildirmesi üzerine mahkeme müşterek konuttan kocanın çıkartılmasına hükmederek, kadına tahsil edilmesine karar verdi.



PANDEMİ DÖNEMİNDE EVLİLİKLERİ ÇATIRDADI



M.Ç. ile G.Ç. 2000 yılında memleketlerinden kaçarak İstanbul'da evlendi. Karı koca çalışarak bir ev ve arsa alırken çiftin çocukları olmadı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında pandemi nedeniyle hayatlarının büyük bir çoğunluğunu evde geçirmek zorunda kalan çiftin evliliği çatırdadı. Aile büyükleri araya girmesine rağmen çift anlaşmalı boşanma davası açtı. Ancak koca M.Ç. eşinin kendisine fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ileri sürerek boşanma davasını çekişmeliye çevirerek, mal paylaşımı davası da açtı.





KARIM BENİ DÖVÜYOR



Eşinin baskın bir karakter olduğunu dilekçesinde belirten M.Ç. karısının kendisine birçok kez şiddet uyguladığını ileri sürdü. Eşiyle karşılıklı yaralama suçundan haklarında ceza davasının açıldığını belirten M.Ç. dilekçesinde, 'Karımdan gördüğüm şiddeti kimsenin duymaması için hastaneye gitmedim" dedi.



UYKU HAPIYLA UYUTUP İŞKENCE EDİYOR



M.Ç. karısının kendisini uyku hapları ile uyutup işkence ettiğini, yemeğine kadın doğum kontrol hapları, çamaşır suyu gibi şeyleri katıp içirdiğini iddia etti.



SADAKATSİZLİKLE SUÇLADI



Eşinin tanımadığı kişilerle sosyal medyadan aşk içerikli yazışmalar yaptığını dilekçesinde anlatan M.Ç., en yakın arkadaşı ile de kendisini aldattığını iddia etti.



POLİSE ŞİKAYET ETTİN DAYAĞI



G.Ç. ise avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Kocasının iddia ettiği neredeyse her şeyin kurgu olduğunu belirten G.Ç., resmi belgelerle tüm iddialara cevap verdi. Çocuk sahibi olamadıkları için denedikleri tüp bebek yönteminde olumsuzlukla sonuçlanması üzerine kocasının şiddet eylemlerinin yoğunlaştığını belirten G.Ç., pandemi süreci sebebiyle eşinin sorunlar çıkardığını, ''telefonda kiminle görüşüyorsun, beni kiminle aldatıyorsun" diyerek şiddetli bir şekilde dövdüğünü söyledi. Hastaneden rapor alarak, şikayetçi olduğunu belirten G.Ç., kocasının bir gün sonra polise şikayette bulunduğu için kendisini tekrar dövdüğünü iddia etti.



İDDİALAR HAYAL ÜRÜNLERİ



Kendisini dövmekten sabıkasının da bulunan eşinin en yakın arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanlayan genç kadın, başkaca erkeklerle sosyal medyadan konuşup; eşini aldattığı iddiasının ise tamamıyla hayal ürünü olduğunu söyledi.



KEDİ KADAR DEĞERİN YOK



Kocasıyla aşk evliliği yaptığını, kaçarak evlendiklerini belirten G.Ç, "Pandemi başladığından beri ekmek elden su gölden' gibi bahanelerle şiddet uyguluyordu. Annemin yanında benim onu üç kişi ile aldattığımı söyledi. Beni 'Kedi kadar değerin yok' diyerek kedimle birlikte evden attı" dedi.



ASGARİ ÜCRET İLE GEÇİNİP KİRA ÖDÜYOR



Avukatı, G.Ç.'nin asgari ücretle çalıştığını ve bin 200 TL kira ödeyerek yeni bir eve çıktığını belirterek, "Müvekkilim, sunmuş olduğumuz belgelerden de görüleceği üzere davacı/karşı davalı kocanın yoğun şiddetleri nedeniyle şiddet gördüğü evden çıkmak zorunda kalmıştır. Fatih'te bir ev kiralayan müvekkil kira ödemek durumunda kalmıştır. Ancak asgari ücretle geçinen müvekkilin aylık bin 200 TL kira bedeli ödemesi ekonomik açıdan onu sıkıntıya sokmaktadır" dedi.



AİLE KONUTU TAHSİL EDİLSİN



Avukat Ahmet Başçı, kocanın müşterek konutu kullanmadığını, Polisin yaptığı inceleme raporundan da anlaşıldığını belirterek, aile konutunda davanın sonuna kadar G.Ç.'nin oturmasına karal verilmesini istedi.





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