Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta sopalı kavga: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:29

’ta sopalı kavga: 2 yaralı

İHA
Kars’ta sopalı kavga: 2 yaralı

’ta 4 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi kafasından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Digor Durağı önünde 4 kişi arasında önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerine sopalarla vurmaya başladı. Durum polise bildirildi. Olay yerine geçen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan kavga da iki kişi kafasından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.



Öte yandan polis kavgaya karşına tarafları gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta sopalı kavga: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA