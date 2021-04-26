Kayıp gemicinin cansız bedeni karaya vurdu

Rusya'nın Taupse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na giden Singapur bayraklı 180 metre boyundaki 'Strategic Unity' adlı kargo gemisi, 24 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında Gelibolu ilçesinin 14 mil açıklarında Şarköy ilçesi İnceburun mevkiinden geçerken, Hintli gemici Khehra Jagjit Singii (33) henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Gemi çalışanlarının durumu Sahil güvenliği bildirmesiyle 5 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına başlamış fakat kayıp gemiciye bir türlü ulaşılamamıştı. Akıntıyla sürüklenen gemicinin cansız bedeni bu sabah saatlerinde Gelibolu ilçesi Hamzakoy sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından bulundu.

Gemi kaptanı tarafından teşhis edilen Hintli gemicinin cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.