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Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:38 Son Güncelleme: 26.4.2021 15:57

'de yürekler ağza geldi! Teslim olmamak için çatıya çıktı

DHA
Kayseri'de yürekler ağza geldi! Teslim olmamak için çatıya çıktı

'de, polise teslim olmamak için çatıya çıkarak, intihara kalkışan ve arkadaşı tarafından ikna edilip, inince gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi . (40), mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak'ta dün meydana gelen olayda polis, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan Levent D.'yi gözaltına almak için evine gitti.

Kapıyı açmayan Levent D., 2'nci kattaki evin arka odasından yangın merdivenine çıktı. 6 katlı apartmanın en üst katına çıkan Levent D., yangın merdivenin üzerine çıkıp, çatı sacını tutarak, intihar edeceğini söyledi.

Yaklaşık 1,5 saat yangın merdiveni üzerinde duran Levent D., arkadaşının ikna etmesi sonucu bulunduğu yerden indi.

Gözaltına alınan Levent D., adliyeye sevk edildi.

Levent D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kayseri'de yürekler ağza geldi! Teslim olmamak için çatıya çıktı
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