Kısıtlama olsa da olmasa da İstiklal yoğunluğu hep aynı

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası havaların ısınması ile birlikte istiklal Caddesi yine dolup taştı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler ve İstanbullular İstiklal Caddesine akın ederek kalabalık ve yoğunluk oluşturdular. İstiklal Caddesinde yoğunluğun artması üzerine Zabıta ekipleri drone ile sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasının ardından manzere yine değişmedi.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Artan Covid-19 vakaları nedeniyle tam kapanmaya geçilmesi beklenirken İstiklal caddesindeki yoğunluk tehlike sinayalleri verdi. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk görüntüleri İstanbul'un maviye dönüşmesinin imkansız hale geldiğini gözler önüne serdi.