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Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:31

Kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü, ekipler kurtardı

DHA
Kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü, ekipler kurtardı

'da kısıtlama saatlerinde sokağa çıkarak dere kenarında yürüyen . (31), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten dere yatağına düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Sezai D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nde meydana geldi.

Kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte dere kenarında sohbet eden Sezai D., dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören Sezai D.'nin arkadaşları olay yerinden kaçtı.



Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D. itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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Kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü, ekipler kurtardı
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