Kısıtlama saatinde kafede yakalanan 36 kişiye para cezası

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da polis, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir kafenin açık olduğunu ve içeriye müşterilerin alındığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis merkez Meram ilçesi Süleyman Şah Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan kafeyi takibe aldı. Polis içeriye müşterilerin alındığını belirlediği kafeye baskın düzenledi. Baskında aralarında kadınlarında olduğu 36 kişiye 'sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından idari para cezası uygulandı. Polis baskını sırasında bazı müşterilerin keyiflerini bozmayıp nargile içmeye devam etmeleri ise dikkat çekti. Kafe sorumlusu ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.