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Giriş Tarihi: 26.4.2021 07:56

Korona sorumsuzlarının Pazar mesaisi! Kıraathanelerde 66 kişiye 228 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Korona sorumsuzlarının Pazar mesaisi! Kıraathanelerde 66 kişiye 228 bin lira ceza!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Pazar mesaisinde kıraathaneleri denetledi. Yasa dışı kumar oynanan bir adrese ihbar üzerine giden polisleri "Abi gelin. Oyun var içeride" diyerek adrese davet eden bir kişinin de aralarında olduğu sekiz sorumsuza ceza yazıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı hıncahınç insan dolu dört kıraathanede 66 kişiye 228 bin 954 lira ceza kesildi. Ruhsatsız olduğu saptanan dört adres mühürlendi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını denetimlerini aralıksız sürdürdü. Pazar mesaisinde; sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneler denetlendi. Kıraathanelerde toplanan sorumsuzlar sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını yine hiçe saydı. Denetim yapan polisler hıncahınç insan dolu manzaralarla karşılaştı. Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gürsel Mahallesi'ne ihbar üzerine giden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Gelin Sokak üzerinde denetim yaparken, sorumsuzlar bir de "Abi gelin. Oyun var içeride" diyerek polisleri adrese davet etti. Polisler adrese girdi ve sekiz kişinin içeride olduğunu ve yuvarlak masa etrafında oturan dört kişinin kumar oynadığını saptadı. Masa üzerindeki 550 lira kumar parası ve iskambil kağıtları ile oyun pulları muhafaza altına alındı. Sekiz kişiye ceza kesildi. Yasa dışı kumar oynayan dört kişi ise gözaltına alındı.

HER KURALI İHLAL ETTİLER
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gürsel Mahallesi, Harman Tepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde denetlenen dört adreste sokağa çıkma kısıtlamasını, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihlal eden 66 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 228 bin 954 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan dört mekan da Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Korona sorumsuzlarının Pazar mesaisi! Kıraathanelerde 66 kişiye 228 bin lira ceza!
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