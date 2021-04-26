KTÜ’de Çocuk Kemiği İliği Nakil Merkezi açıldı

KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi, Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını ifade eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvallı, "Bu güzel gelişmenin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına rastlaması, bölge çocuklarımız için güzel bir hediye oldu. Merkezimizde, kritik öneme sahip olan çocuk kan hastalıkları tedavilerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu tedaviler, ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabilmektedir. Bölgemizde uzun zamandır büyük bir ihtiyaç olan merkezimiz hem hastalarımızın uzak şehirlere gidip aylarca süren tedavi için zahmet çekmelerinin hem de yüksek meblağlarda para harcamalarının önüne geçecektir. Aynı zamanda bölge ülkelerdeki hastalar da bu merkez sayesinde, sağlık turizmi kapsamında tedavi imkânı bulabilecektir Merkezimiz, aynı anda 4 çocuk kemik iliği nakli tedavisi verebilme kapasitesine sahiptir." dedi.

Rektör Çuvalcı, "İlik nakil merkezimizin Farabi Hastanesi'ne kazandırılıp hizmete açılmasında, Başhekimliğimiz ile birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof.Dr. Erol Erduran, Doç.Dr. Ayşenur Bahadır ve Dr.Öğr.Üyesi Gökçe Pınar Reis'in yoğun gayret ve çabalarından dolayı emeği geçen hocalara teşekkür etti.

Uzmanlar, kan hastalıklarının çocukluk çağında yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, ". Ülkemizde, her sene çok sayıda çocuğa, Lösemi (Kan Kanseri) tanısı konulmaktadır. Başta Lösemi olmak üzere kemik iliği nakli gerektiren kan hastalıklarının başarıyla tedavi edilmesi için erken tanı ve doğru tedavi planlamasının önem arz ettiğini ifade ettiler.