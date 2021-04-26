Kucağındaki bebeğiyle saldırıya uğramıştı! 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Oluşan iki gün sonra polis merkezine teslim olan İbrahim A. saldırganın kendisini olduğunu belirtti. 18 yaşındaki genç İfadesinde, 'Ben adamı öldürmek istemedim. Kendimi korumak istedim. Ben sol tarafa döndüğümde küfür duydum. Adam elini beline attı. Silahını çıkarttı. Ben de ateş ettim' dedi. Baba tarafından husumeti olduğu şahıslar bulunduğu için memleketinden gelirken silah getirdiğini anlatan İbrahim, 'Kucağında bebek yoktu. Bu adam bizim husumetli taraftan olabilir. Ben karakola giderek teslim oldum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Hayvan satmaya geldim' dedi.