Kucağındaki bebeğiyle saldırıya uğramıştı! 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda kucağında 4 yaşındaki çocuğu ile yürüyen genç adam, silahlı saldırıya uğradı. Olay, 23 Nisan günü saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, İbrahim A., kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen A.K. İsimli kişiye silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı.Daha sonra kimliği belirlenen saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu.
KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU
Oluşan iki gün sonra polis merkezine teslim olan İbrahim A. saldırganın kendisini olduğunu belirtti. 18 yaşındaki genç İfadesinde, 'Ben adamı öldürmek istemedim. Kendimi korumak istedim. Ben sol tarafa döndüğümde küfür duydum. Adam elini beline attı. Silahını çıkarttı. Ben de ateş ettim' dedi. Baba tarafından husumeti olduğu şahıslar bulunduğu için memleketinden gelirken silah getirdiğini anlatan İbrahim, 'Kucağında bebek yoktu. Bu adam bizim husumetli taraftan olabilir. Ben karakola giderek teslim oldum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Hayvan satmaya geldim' dedi.
TUTUKLANDI
İfadesi ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İbrahim A., 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, genç adamın kaldırımdan yürümek yerine yoldan yürüdüğü, kucağındaki adamı gördüğü anda silahını çıkartmaya çalıştığı A.K. İsimli adamın koşmasına rağmen peşinden koşarak ateş etmeye başladığı fakat isabet ettiremediği anlatıldı.