Küçük Azize derede boğuldu

Olay Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte Suriye'nin Halep kentinden Adana'ya gelen zihinsel engelli Azize al-Hasan, oynamak için dere kenarına indi. Bir süre sonra Azize'den haber alamayan yakınları, dere kenarında küçük kızın terliklerini buldu.

Azize'nin derede sürüklendiğini gören çevredekiler, suya girip kıyıya çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen küçük kızı hayata döndüremedi. Talihsiz kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.