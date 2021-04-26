Kocaeli'nde kuzenini öldüren sanık adliyede!

Kocaeli Kandıra İlçesi Bollu Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, iddiaya göre Üzeyir Türkyılmaz (56)'ın inekleri, kuzeni olan İsmail Türkyılmaz'ın (55) bahçe ve tarlasına girdi. İki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz, tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Olayda Üzeyir Türkyılmaz ağır yaralandı. Çevrede silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzeyir, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ifadesi alınmak üzere götürüldüğü Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesine sevk edildi. Öte yandan vefat eden Üzeyir Türkyılmaz'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Bolu Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.