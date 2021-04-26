Kocaeli'nde kuzenini öldüren sanık adliyede!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzeyir, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Türkyılmaz ifadesi alınmak üzere götürüldüğü Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesine sevk edildi. Öte yandan vefat eden Üzeyir Türkyılmaz'ın cenazesi öğle namazına müteakiben Bolu Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.