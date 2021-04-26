Mescit gösterdi, güzellik salonu açtı!

Kartal Soğanlık caddesi yeni yapılan 44 dairelik 11 katlı apartmanın projesinde bulunan, kadın ve erkek mescidinden yaklaşık 60 M2 büyüklüğündeki erkek mescidi, binayı yapan müteahhit tarafından maliklerin haberi olmadan bir süre önce kiraya verildi. Kiralayan kişiler burayı Güzellik Salonu yaptı. Mescidin kapısı bina içerisinden olmasına rağmen, binanın giriş kapısının yanından duvarı kırarak ana yola açılan bir kapı daha açtı. Tadilatı bitirerek ruhsatsız işletmeye başladı.

DİLEKÇE VERİLMESİNE RAĞMEN İŞLEM YAPILMADI

Binada, bilgilerinin dışında ve yasalara aykırı olarak, müteaahit tarafından mescid'in kapatılarak kiraya verilmesine tepki gösteren apartman sakinleri, Belediye'ye dilekçe ile şikayette bulunarak, bu duruma müdahale edilmesini ve yasal işlem yapılmasını istedi. Dilekçede ayrıca binanın altında faaliyet gösteren marketin de kendilerine ait bir alanı kullandığını bu durumunda düzeltilmesini talep etti.

Apartman sakinleri, dilekçelerinden sonra zabıtanın olay yerine defalarca geldiğini durumu gördüğünü ve güzellik merkezi sahiplerine burada böyle bir şeyin yapılamayacağını söyleyerek her hangi bir işlem yapmadan gittiklerini, ayrıca belediyenin imar bölümünden de teknik elemanların da birkaç kez olay yerine proje ile gelip inceleme ve tespit yapmalarına rağmen, onların da hiç bir işlem yapmadığını söyledi.

Hatta, Güzellik Merkezi sahiplerinin belediye'ye iş yeri ruhsatı başvurusu için gittiklerini, ancak, belediye'den kendilerine "buranın projede mescit olarak geçtiğini, ruhsat verilemeyeceğini " söylemelerine rağmen belediye'den bu güne kadar her hangi bir yasal işlem yapılmamasına tepki gösterdiler.