Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi

METRO GÜVENLİĞİ MÜDAHALE ETTİ



İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrası Sara B., tarafından darp edilen genç adam metro durduğu sırada durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Şikayet üzerine güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan Sara B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren genç kadın Koray Taşan'ın kendisine bağırarak konuştuğunu ayrıca izinsiz görüntülerini çektiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu belirtti.