Meydanlarda KADES'i tanıttılar

İstanbul Emniyeti, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadıköy ve Taksim meydanlarında Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımını gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şube ekiplerince yürütülen çalışmalarda KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılırken, uygulamanın indirilmesi hususunda da önemli telkinlerde bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla megakentin en kalabalık iki meydanı olan Kadıköy ve Taksim meydanlarında KADES uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" broşürleri dağıtılırken, KADES uygulaması hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri, KADES'in kadına şiddetle mücadelede etkin rol oynadığını belirterek uygulamanın indirilmesi hakkında önemli telkinlerde bulunurken, kadınların KADES'i indirmelerinde de yardımcı oldu.

HER YÖNÜYLE ANLATTILAR



Yapılan bilgilendirme çalışmasında "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği anlatıldı.