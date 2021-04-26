Mezarlıkta ilginç olay! Ailesine ait 3 mezar izinsiz şekilde satılmış

"SATILAN KİŞİLERİN İZNİ OLMADAN AÇAMIYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Gerger, "Bu alan bizim aile mezarlığımızdır. Bizim mezar sadece 3 tane kalmış. Eski görevliler parayı alıp satıyorlar. Ben buraya iki günde bir gelirim. Güvenlik yok, bir şey yok. Ben daha önce de şikayette bulundum ama ilgilenen yok. Bu alanda boş yer kalmamış. Bu bize ait mezarlara başka bir yakınımızı üzerine defnedersek o yabancılara satılan kişilerin izni olmadan açamıyoruz" ifadelerini kullandı. Gerger, yetkililerden mezarlık hırsızlığı olmaması için mezarlığa güvenlik kamerası ve güvenlik görevlisi yerleştirilmesini istedi.