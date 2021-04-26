Mileyha Kuş Cenneti’ne hafriyat tehdidi!

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eko sistemin bir parçası olan göller, göletler ve sulak alanlarının daraltılması, içerisinde barındırdığı çeşitli türlerin yok edilmesine göz yumulmaya devam ediliyor. Sulak alanların yok edilmesi konusunda sabıkalı olan Hatay'da kocaman amik gölü kurutularak eko sistem devlet eliyle yok edilmişti.

EKOSİSTEM CANLI YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Bugün doğa kuvvetli yağışlarla elinden alınan amik gölünü su taşkınlarıyla yeniden oluşturuyor ve bundan en fazla bu yörede insanlar zarar gördüğüne şahit olunuyor. Hatay'ın sahil bandında bulunan önemli ilçelerinden Samandağ'da da bir kez daha Amik gölü katliamına benzer bir çalışma dikkat çekiyor. İlçede yer alan ve 281 kuş türünü bünyesinde barındıran 'Mileyha kuş cenneti' çöp ve hafriyat depolama alanı haline getirilmiş durumda. Her geçen gün traktör, kamyonlar ve araçlarla getirilen molozlar, hafriyat ve çöple sulak alan her geçen gün doldurularak içerisindeki eko sistem, canlı yaşamı tehdit ediliyor.

4 TÜRÜNDEN 3'Ü BURADAN ÇIKTI

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç Türkiye kuş listesinin son 4 türünden 3'ünün buradan Samandağ 'Mileyha kuş cenneti'nden çıktığını vurgulayarak "Çizgili ger kırlangıç - Arabistan toygarı - Çöl çobanaldatanı Şimdi sıkı durun; burası çöp ve moloz depolama alanı. Sadece Hatay için son yeni türler - Moğol Cılıbıtı - Ibibik toygarı - Benekli bağırtlak Amik Gölü zamanından sonra Hatay'da kaydı olmayıp bu ay tekrar görülenler - Akkuyruklu kızkuşu - Çekirge kamışçını Bu listedeki türlerin tamamı Milleyha Kuş Cenneti'nden çıktı" diye konuştu.

KUŞ TÜRÜ SAYISI 379

Hatay ili son kayıtlardan sonra kuş türü sayısının 379 olduğunu belirten Abdullah Öğünç "Türkiye listesi ise 488. ülkenin tüm kuşlarının nerdeyse 75 i bizde yaşıyor. Mileyha gibi zengin bir kuş cennetindeki sorunlara müdahale edilmez ise burası çöp ve moloz tepeciği haline gelecek. Yazık etmeyelim. Günahtır vebali var. Doğada sadece insanlar yaşamamaktadır. Yaban hayatında yaşayan canlıların yaşam alanları son yıllarda ekonomik nedenlerle hep işgal edildi ve hala işgaller devam edilmekte" şeklinde tepki gösterdi.

Doğa Bilimci ve kuş gözlemcisi Dr. Ali Atahan, 20 yılı aşkın süredir Samandağ 'Milleyha kuş cenneti'nin bulunduğu konumu, içerisinde barındırdığı kuş türeri açısından Türkiye'nin ve Hatay'ın en önemli sulak alanı olduğuna dikkat çekerek korunması gerektiğini söyledi.