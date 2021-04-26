Nüfusu 333 bin 104 kişi olan Alanya'da 30 bin kişi aşılandı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı 24-30 Nisan 'Dünya Aşı Haftası' dolayısıyla hastane bünyesinde hizmet veren Aşı ve Soğuk Zincir Komisyonu ile bir araya geldi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Lakadamyalı, koronavirüse karşı Alanya'da yürütülen aşılama faaliyetlerinde 30 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Başhekim Lakadamyalı, salgınla mücadelenin aşılanarak kazanılabileceğinin altını çizerek herkesi aşı olmaya davet etti. Koronavirüse karşı aşılanmada önemli bir yol katettiklerini ifade eden Prof. Dr.Lakadamyalı aşı ile bağışıklık kazanmanın önemine vurguladı. Başhekim Lakadamyalı, "İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğine sahip olan virüs, bakteri ve benzeri mikropların salgıladığı toksinlerin etkilerini ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında önceden geliştirilmiş savunma bariyeri oluşturur. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez" dedi.

'RAMAZAN AYINDA DA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR'

Ramazan ayı kapsamında da aşı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Lakadamyalı, "Aşı ve Soğuk Zincir Komisyonumuz tarafından Ramazan ayı boyunca aşılama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 11 Ocak 2021 tarihinden beri yaklaşık 30 bin vatandaşımızın aşılama işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Aşılama çalışmaları boyunca vatandaşlarda ciddi hiçbir yan etkinin görülmedi. Yoğun bakım ünitelerinde 65 yaş üstü hasta sayılarında belirgin ölçüde azalma yaşanması aşılanmanın etkinliğini bize göstermiş oldu. Yaşamımızın normale dönmesi, her yaş grubunda insanımızın kaybının önlenmesi ancak toplumsal bağışıklama yolu ile gerçekleşecektir. Salgınla mücadeleyi birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.