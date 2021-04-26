Parke taşıyla İsviçreli firmayı dolandıranlara dava! 36 milyon dolarlık dolandırıcılık için 36 yıla kadar hapis istemi

İsviçre menşeli firmanın Çin'deki fabrikasına 326 konteynır bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen Tekirdağ merkezli şirkete 1 Mart'ta operasyon yapılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin fezleke hazırlayarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Burada hazırlanan iddianame ile Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İsviçre menşeli "Mercuria" firması ile "Groupama Sigorta" ve "Maersk Denizcilik" şirketinin "suçtan zarar gören" taraf olduğu belirtildi. Tekirdağ merkezli "Bietsan" firması ile birlikte toplam 5 şirketin ise dolandırıcılıktan "malen sorumlu" olduğu kaydedildi.

FABRİKA SAHİPLERİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

İddianamede şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "örgüte yardım etme", "özel belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

16 şüpheliden Bietsan firmasının sahipleri Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit suç örgütünün yöneticileri, Sinan Çokyiğit, Muammer Karaman, Dursun Çokyiğit, Ferhat Ulusoy, Orhan Mollaoğlu, Ramazan Öner, Saime Çokyiğit, Tayfun Gıcır, Ufuk Çatalbaş, Vedat Ulusoy ve Başak Yeşilbaş ise örgüt üyeleri olarak gösterildi. Sedat Uzun, Bora İbiş ve Çağrı Koçoğlu'nun da örgüte yardım eden şüpheliler olduğu kaydedildi.

Savcılık, örgüt yöneticilerinin 11 yıldan 36 yıla kadar, örgüt üyelerinin ise 9,5 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

SİGORTA POLİÇELERİ DE SAHTE ÇIKTI

İddianameye göre, 1 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde İsviçreli Mercuria firması, Çin'in Lianyungang kentindeki fabrikasına saf bakır gönderilmesi için Tekirdağ merkezli Bietsan şirketi ile anlaştı. İki şirket arasındaki sözleşmeye göre, Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki Bietsan fabrikasından yüklenecek bakır külçeler İstanbul'un Ambarlı Limanından Çin'e gönderilecekti. Bietsan firması 8 ayrı sevkiyatla Çin'e bakır külçeleri gönderdiğini bildirdi. Mercuria firması da anlaşmada taahhüt edilen 36 milyon doları Bietsan'a ödedi. Ancak Çin'e ulaşan gemilerdeki konteynırlar açılınca içlerinde bakır yerine kaldırım taşı olduğu görüldü. Şüphelilerin konteynırları Gruopama Sigorta tarafından sigortalanmış gibi gösterilerek 6 adet sahte sigorta poliçesi de düzenledikleri belirtildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.