Samsun'da 3 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 23 Nisan ile birlikte uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk gününde vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda insan seli oluştu. Şehrin birçok noktasında trafik kilitlendi.82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde ana caddelerde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, özellikle Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk tedirgin etti.Emniyet güçleri ise Mecidiye ve İstiklal Caddelerine girişte HES kodu sorgulamasını sürdürdü.