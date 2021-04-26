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Haberler Yaşam Haberleri Dünün Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.4.2021 07:27 Son Güncelleme: 26.4.2021 07:28

Dünün Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! ile çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Dünün Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

aracılığıyla her hafta Çarşamba ve Pazar günleri - canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (25 Nisan 2021) açıklandı. Şans oyunu severler 6 kazandıran numarayı doğru tahmin etmek ve tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile dijital ortamda ya da (MPİ) ile işbirliğinin bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaya devam ediyor. Bu bilgiler ışığında şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamak amacıyla açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 2 günü MP TV - Youtube ortak canlı yayında kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan MPİ Şans Topu sonuçları bugün şanslı numaralarla belli oldu. Haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV canlı çekilişle sonuçları belli olan oyunu Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak oynayanlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 25 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (25 NİSAN)

Şans oyunu severlerin merak la beklediği 25 Nisan Şans Topu sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Nisan Şans Topu sonuçları: 2 - 12 - 24 - 31 - 34 + 5 (JOKER)

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünün Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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