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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.4.2021 19:25 Son Güncelleme: 26.4.2021 19:25

sonuçları açıklandı mı? ile 26 Nisan çekiliş sonuçları - bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığının en popüler şans oyunlarından olan sonuçları bugünkü ile canlı yayında kazandıran numaralarla belli olacak. üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak uzun zamandır gelen devirlerle Milli Piyango tarihinin rekor tutarı olan 145 Milyon TL’yi kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler bugünkü (26 Nisan 2021 Pazartesi) şanslı numaraları merak ederek sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Milli Piyango Online ile 26 Nisan çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) günleri MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oluyor. Peş peşe gelen devirlerle 145 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) çekilen şanslı numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak isteyerek 26 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorularıyla araştırılıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 NİSAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Nisan Sayısal Loto sonuçları:


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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