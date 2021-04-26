Şiddet görüp alıkonulan kadını KADES kurtardı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde birlikte yaşadığı B.V. ile arası bozulunca evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y, arkadaşı Remziye Bel'in evin sığındı. H.Y, Remziye Bel'i eşi Vural Bel'in uyuşturucu madde kullanmasından rahatsızlık duymaya başladı.

EVİ YAKMAK İSTEDİ

Uyuşturucu aldıktan sonra eşini darp eden Vural Bel'e tepki veren H.Y. de şiddete maruz kaldı. H.Y'nin durumu polise bildireceğini söylemesi üzerine Vural Bel genç kadını evin avlusunda bulunan odaya kilitleyip alıkoydu. İddiaya göre Vural Bel, evi ateşe verip iki kadını yakmak istedi ancak kadınlar kendi imkânlarıyla yangını söndürdü.

Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde böyle kurtarıldı | Video

POLİSİ GÖRDÜ, BAĞIRDI

H.Y. Vural Bel'in şiddetine dayanamayıp, cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasından polise bildirimde bulundu. Olay yerine giden polis, KADES çağrısı yapan kadını bulamadı. Bu sırada polisin sokağa geldiğini gören H.Y, pencereden bağırarak yardım istedi. Eve giren polis H.Y'nin asma kilitle kapatıldığı odada olduğunu gördü. Kapısını açtırdığı odaya giren polis, H.Y'i kurtarırken Vural Bel'i gözaltına aldı.

İNDİRDİM, BUTONA BASTIM

Olayın şokunu yaşayan ve kadın sığınma evine yerleştirilen H.Y, "İlk bir hafta çok iyiydi, ikinci hafta eşine şiddet uygulamaya başladı. Araya girmeye çalıştığımda bana da vuruyordu. İlk başlarda yanlışlıkla vuruyordur diye sustum ve umursamadım. Alacaklıları evi bastı, silahla ateş ettiler. Bizi suçladı evi ateşe verdi. Son anda kurtulduk. Telefonumu elimden alıyordu. Bağırırsam ölümle tehdit ediyordu. Üzerime kapıyı kilitlediği sırada cep telefonumu gizlice almıştım. Hemen KADES uygulaması aklıma geldi ve indirdim. Sonra butona bastım. Polislerin geldiğini gördüm ve pencereden bağırdım. KADES sayesinde kurtuldum." dedi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Vural Bel, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve şiddet" suçundan tutuklandı.