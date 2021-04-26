Siverek’te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan tarihi kalede iftara dakikalar kala ekipler tarafından yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla dikkatli bir şekilde patlatma işlemi gerçekleştiriliyor.

Osmanlı'dan bu yana her Ramazan ayında iftar vakitlerini vatandaşlara duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Siverek Belediyesi ekiplerince iftar vaktine dakikalar kala yapılan hazırlıkların ardından fitili ateşleniyor.

Top atışı sesini andıran ve daha pratik olan yöntemle kentte ramazan topu geleneğini yaşatılmış oluyor. Ezanın başlamasıyla birlikte ateşlenen Ramazan topunun sesini duyan vatandaşlar oruçlarını açıyor.

Eski bir geleneğin bir nebzede olsa yaşatılmasından dolayı memnun oldukları belirten vatandaşlar Siverek Belediyesine teşekkür etti.