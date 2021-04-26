SON DAKİKA! Genç kızın çıplak görüntülerini kaydedip tehdit etmişti! Duruşmada akılalmaz savunma!

"KIZIMI TEHDİT EDERKEN GÖRDÜM"



Tanık olarak dinlenen D.N.P.'nin annesi Ayten T. de kızıyla 2019 yılında birlikte yaşadığını kaydederek, "Velayet babasındaydı. Kızım sürekli dershaneye giderdi. Telefonuma benim dershaneye gitmediğinde mesaj geliyordu. Bir gece evde görüntülü olarak kızımı sanıkla tartışırken gördüm. H.G. isimli şahıs kızıma, 'eğer benimle tekrar birlikte olmazsan senin bütün görüntülerini ve fotolarını babalığına, annene söylerim' dedi. Bunlardan sonra kızım içine kapanık bir hale geldi. Kızım benimle bile konuşmuyordu. Psikolojisi bozuldu. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bundan ibarettir" şeklinde konuştu.





Müşteki avukatı, tanıkların beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre istediklerini, müvekkilinin Erdemli Adliyesinde talimatlı olarak beyanda bulunacağını söyledi.



İddia makamı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.



Mahkeme hakimi ise H.G.'nin adli kontrolünün devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, tehditlerle ilgili de soruşturma başlatılırken, genç kız için 3 ay koruma kararı çıkartıldı.