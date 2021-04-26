Son dakika haberi: Adana’da 'çocuk gelin' kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Ailelerin evlerine koşarak tüfek ve tabanca alıp karşı tarafa ateş etmesi ve bir kadının silahlı şahıslara karşı koymaya çalışması, onları sakinleştirmeye çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ancak kadının bir süre eli silahlı şahıslara karşı koyamadığı, şahısların sokağın diğer tarafına doğru ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde, kadının bir süre sonra gençlerin elinden silahları aldığı ve sakinleştirdiği daha sonra da kendisinin baygınlık geçirdiği yer alıyor.