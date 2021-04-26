Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum!

Son dakika... Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde geçerli olacak 84 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlamıştı. Vaka sayılarının gözle görülebilir şekilde azaldığı 82 saatlik kısıtlama bu sabah 05.00'da sona erdi.

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi geri geldi.

Haftanın ilk mesai günü sabahında sona eren sokağa çıkma kısıtlaması var olan İstanbul trafiğinin daha da yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu nedenle E-5 karayolu Ankara istikameti ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.