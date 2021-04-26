Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 08:43 Son Güncelleme: 26.4.2021 08:43

Son dakika: trafiğinde son durum!

İHA
Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum!

Son dakika bilgisine göre 22 Nisan saat 19.00’da başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00’da sona erdi. Bu kapsamda haftanın ilk günü olan pazartesi gününde ’da yoğunluğu yaşandı. Haftanın ilk mesaisine başlayacak olan İstanbulluların toplu taşıma araçlarına kullanmaya yöneldikleri görüldü.

Son dakika... Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde geçerli olacak 84 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlamıştı. Vaka sayılarının gözle görülebilir şekilde azaldığı 82 saatlik kısıtlama bu sabah 05.00'da sona erdi.
Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi geri geldi.

Haftanın ilk mesai günü sabahında sona eren sokağa çıkma kısıtlaması var olan İstanbul trafiğinin daha da yoğunlaşmasına sebebiyet verdi. Evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu nedenle E-5 karayolu Ankara istikameti ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul trafiğinde son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA