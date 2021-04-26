Son dakika: Melek İpek davasında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu...

Duruşmada Ramazan İpek'in yakınları ile Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti. Mahkeme başkanın yargılamanın sonun gelindiği belirterek Cumhuriyet savcısından mütalaasının vermesini istedi.