Son dakika: Melek İpek davasında flaş gelişme! Tahliye edildi

SİSTEMATİK VE NİTELİKLİ ŞİDDET SABİT

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, ise yaptığı savunmada Ramazan İpek'in eşi Melek İpek'e sistematik ve nitelikli şiddet uyguladığını söyledi. Gelinen noktada maktulün profiline bakıldığında sürekli eşinin ailesi üzerinden tehditlerle devam ettiğinide belirten Onaran, "Meleğin çıplak ve ellerinde metal kelepçe olduğu sabittir. Tek el ateş ettiği sabittir. Olaydan sonra hemen 112 Acil Çağrı merkezini vurmak zorunda kaldığı telefonundan arayıp 'Ambulans istiyorum' diyor" diyerek Melek İpek'in beraatını ve tahliyesini talep etti.

Melek İpek'in diğer avukatı Ruiza Aslan ise savunmasında "Burada 'Örselenmiş Kadın Sendromu'nu yaşanmıştır" diyerek İpek'in beraatını yeniledi. Başkan duruşmayı bitireceğini söyleyerek Melekİek'ten son sözünü söylemesini istedi. Melek İpek, "Ben böle olmasını hiçbir zaman istemedim" dedi. Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.