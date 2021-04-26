Son dakika: Melek İpek davasında mahkeme 'Ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesinde 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vuran Melek İpek'in (31) yargılanmasına Mahkeme meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğinde tahliye edildi. Melek İpek, cezaevinde kaldığı 108'inci günün sonunda özgürlüğüne kavuştu.



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya Melek İpek Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden sesli ve görüntülü görüşme sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Siyah kazak ile mahkemeye katılan Melek İpek'in gözündeki morluklar geçtiği sadece anlında küçük bir yara izi kaldığı görüldü. Duruşma salonunda Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemeye STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti. Mahkeme başkanın yargılamanın sonun gelindiği belirterek Cumhuriyet savcısından mütalaasının vermesini istedi.



SAVCI CEZA TALEP ETTİ



Cumhuriyet savcısı mütalaasında Melek İpek'in kast olmaksızın TCK 85/ 1 madde gereği kast olmaksızın "Taksirle insan öldürme" suçunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Ayrıca en alt sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi. Ramazan İpek'in avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Buradaki dinlenen şahitler bir şiddet öyküsü yaratmak istemişlerdir. Melek'in Ramazan'dan kurtulma çabası vardır. Meşru müdafaanın aşılması söz konusu değildir. Eşi karşı öldürme söz konusudur" dedi.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAVUNMA YAPTI



Daha sonra söz alan Melek İpek, gözyaşları içinde konuşarak eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını o gece ise sürekli sabaha kadar aralıksız işkence yaptığını söyledi. Eşim bana ilk defa dövmedi. Akşam bana ateş ettiğinde kafamı eğmesem ben ölecektim. Banyoda çocuklarımın sesini duymadığımda onların öldüğünü düşündüm . Dua edip 'Allah'ım çocuklarımın acısını bana gösterme' dedim. Ramazan'dan sessizce ayrılmak istiyordum. Çocuklar doğmadan önce kurtulmak için kendimi öldürmeyi denedim. Eşimin ölmesi için değil aklımdan geçirmek dua bile etmedim." dedi.



SİSTEMATİK VE NİTELİKLİ ŞİDDET SABİT



Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, ise yaptığı savunmada Ramazan İpek'in eşi Melek İpek'e sistematik ve nitelikli şiddet uyguladığını söyledi. Gelinen noktada maktulün profiline bakıldığında sürekli eşinin ailesi üzerinden tehditlerle devam ettiğinide belirten Onaran, "Meleğin çıplak ve ellerinde metal kelepçe olduğu sabittir. Tek el ateş ettiği sabittir. Olaydan sonra hemen 112 Acil Çağrı merkezini vurmak zorunda kaldığı telefonundan arayıp 'Ambulans istiyorum' diyor" diyerek Melek İpek'in beraatını ve tahliyesini talep etti.



Melek İpek'in diğer avukatı Ruiza Aslan ise savunmasında "Burada 'Örselenmiş Kadın Sendromu'nu yaşanmıştır" diyerek İpek'in beraatını yeniledi. Başkan duruşmayı bitireceğini söyleyerek Melekİek'ten son sözünü söylemesini istedi. Melek İpek, "Ben böle olmasını hiçbir zaman istemedim" dedi. Mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.



CEZA VERİLMESİNE YER YOK



Verilen aranı ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez." hükmü gereğinde tahliye edildi. Melek İpek, cezaevinde kaldığı 108'inci günün sonunda özgürlüğüne kavuştu. Kararı öğrene İpek gözyaşlarına boğuldu.