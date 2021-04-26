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Giriş Tarihi: 26.4.2021 15:53 Son Güncelleme: 26.4.2021 16:00

: ’de sulama kanalında facia! 4 çocuktan 2'si kayboldu

İHA
Son dakika: Osmaniye’de sulama kanalında facia! 4 çocuktan 2'si kayboldu

’deki üzücü bir olay meydana geldi. Küçük bir çocuk kanalda yüzünü yıkamak isterken suya düştü. Bunu gören yaşıtları da peşinden suya atladı. Ekipler, kanala düşen 4 çocuktan 2’si bulmak için çalışma başlattı...

Son dakika bilgisine göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerinin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada çocuk suya düşünce diğerleri onu kurtarmak istedi. Ancak 4 çocuk düştükleri sulama kanalından boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.



Boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan Sadık Karataş (10) ile Şükran Karataş (9) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) suda kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sulama kanalındaki iki çocuğun bulunması için olay yerine dalgıç ekibi çağrıldı.

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Son dakika: Osmaniye’de sulama kanalında facia! 4 çocuktan 2'si kayboldu
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