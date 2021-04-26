Son dakika: Osmaniye’de sulama kanalında facia! 4 çocuktan 2'si kayboldu

Son dakika bilgisine göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde meydana gelen olayda, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi ailelerinin 4 çocuğundan biri sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi. Bu sırada çocuk suya düşünce diğerleri onu kurtarmak istedi. Ancak 4 çocuk düştükleri sulama kanalından boğulma tehlikesi geçirip çığlıklar atınca yardımlarına çevredeki vatandaşlar koştu.