SON DAKİKA: Pınar Gültekin’in katili için hesap vakti!

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin yanı sıra Gültekin'in ölüm sebebi ve zamanına ilişkin adli tıp raporu talep edilmiş ve bu rapor bekleniyordu. Mahkeme heyeti tarafından Cemal Metin Avcı'nın ilk duruşmada kendisi ile ilgili bazı fotoğraf ve videoların bulunduğunu iddia etmiş ve ABD'den Android şifresi ile ilgili yazılan müzekkereye cevap verilmiş, yeniden müzekkere yazıldığı ve sonucu bekleniyor.