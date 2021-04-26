Son Dakika: Tam kapanma açıklandı! Tam kapanma nedir ve tam kapanma nasıl oluyor? İşte, sürecin detayları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tam kapanma kararının alındığını ve uygulanacağı tarihleri açıkladı. Bu karar sonrası, “tam kapanma nedir, tam kapanma nasıl olur” gibi sorular da gündemdeki yerini aldı. Tam kapanmada nerelerin açık olacağı, yüz yüze ve uzaktan eğitim süreci ile ‘tam kapanma nedir’ sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte, tam kapanmanın detayları, tam kapanmanın nasıl uygulanacağı ve açık ya da kapalı olacak işletmeler…

Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı ve detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında açıkladı. Bu karar sonrası "tam kapanma nedir" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kabine kararlarına göre, tam kapanma nedir ve nasıl uygulanacak? İşte, muaf olan işletmeler, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulaması ile "tam kapanma nasıl oluyor" sorusunun yanıtı…