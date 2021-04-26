SON DAKİKA | Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 200 sene hapis!

Son dakika haberi:Kripto para borsası Thodex mağdurlarının avukatı Keskin," Mağdurlar bu süreçle ilgili yıprandılar ve manevi anlamda da sıkıntıya düştüler. Basın karşısına çıkmak istemiyorlar. Yıpratıcı süreç devam ediyor. Bu süreçle ilgili soruşturma derinleştikçe gerek savcılık gerekse tarafımızdan yapılan suç duyurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında yeni bilgi ve belgeler tarafımıza geliyor. Üç gündür çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ofis olarak, geceli gündüzlü. Telefonlarımız susmuyor. Ellinin üzerinde mağdur var, çok ciddi kayıplar var. Benim iki kimliğim var. Biri avukat ve hukukçu kimliğim, diğeri yatırımcı kimliğim. 15 yıldır sermaye piyasalarında yatırım yapıyorum. Aynı zamanda sermaye piyasası SPK borsa alanında avukatlık faaliyetleri yürütüyorum. Dolayısıyla gerek foreks gerekse coin işlemleriyle ilgili yeterli derecede bilgi sahibiyim" dedi. Keskin sözlerine şöyle devam etti: