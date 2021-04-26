Son dakika: ‘Thodex' vurgununda yeni gelişme! 6 kişi tutuklanma talebiyle...

SAVCILIKTAN 22 ADLİ KONTROL 6 TUTUKLAMA TALEBİ

Geri kalan 22 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, 6 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suç örgütü kurma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkeme'sine sevk edildi.