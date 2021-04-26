Suruç’ta hizmet atağı

Şanlıurfa'nın önemli bir geçiş güzergâhı olan Suruç ilçesindeki yolları yenileyen ve asfalt serimine hazır hale getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 40 kilometre mekanik yol, 6900 ton asfalt İle yolların bakım onarımları tamamlanırken 1352 metre beton boru döşeme işlemi de gerçekleştirildi.

Kendi asfaltını üretecek konuma gelen ve dışarıya bağımlılığı azaltarak bu durumu yatırıma dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonu İçin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, hali hazırda Suruç kırsalında 5 ayrı noktada hizmet veriyor.

Merkezde yaptığı yeni yol açma, asfaltlama çalışmaları, yatırım ve düzenleme çalışmalarıyla Şanlıurfa'yı bölgesinde örnek bir şehir haline getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eşit hizmet anlayışı ile hareket ederek kırsal ilçe ve mahallelerinde de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 217 kilometre greyderle ve malzemelerle bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 79 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların yazın tozdan kışın ise çamurdan etkilenmemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Suruç'a yapılan hizmetlerden ötürü memnuniyetlerini dile getiren AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve bölge muhtarları Büyükşehir'in çalışmalarıyla yollarının daha konforlu ve kullanışlı hale geldiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.