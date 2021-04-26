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Giriş Tarihi: 26.4.2021 12:04

Tam 16 ilde aranıyordu! ’da gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tam 16 ilde aranıyordu! İstanbul’da gözaltına alındı

16 ilde 54 dosyadan aranma kaydı bulunan şüpheli ’da yakalandı. Şüpheli serbest bırakıldı.

2018 ve 2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da farklı mahkemeler tarafından "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü hakkında 54 aranma kaydı bulunan E.K. isimli şüpheli İstanbul'da yakalandı. 16 ilde aranan ve Bahçelievler İlçesi'nde gözaltına alınan şüpheli E.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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Tam 16 ilde aranıyordu! İstanbul’da gözaltına alındı
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