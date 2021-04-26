Tam 16 ilde aranıyordu! İstanbul’da gözaltına alındı

2018 ve 2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da farklı mahkemeler tarafından "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü hakkında 54 aranma kaydı bulunan E.K. isimli şüpheli İstanbul'da yakalandı. 16 ilde aranan ve Bahçelievler İlçesi'nde gözaltına alınan şüpheli E.K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.