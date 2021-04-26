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Giriş Tarihi: 26.4.2021 18:47

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

’nın Karapınar ilçesinde durdurulan bir otomobilde 91 adet tarihi eser ele geçirilirken, araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03 VE 897 plakalı araç ile kent merkezine tarihi eser niteliğindeki malzemelerin getirileceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüpheli aracı Karapınar ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 73 adet gümüş sikke, 6 adet altın sikke, 1 adet altın bilezik, 2 adet vazo ve 9 adet altın bileklik olmak üzere toplam 91 adet tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan M.T. (46), M.K. (42), A.E. (42), S.Y. (38) ve V.U. (43) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
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