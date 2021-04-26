Tele-uyuşturucu satışına 10 yıl hapis

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Şahin K. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Karar duruşmasına katılan Şahin K'nın avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti Şahin K'nın 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işlediği kanıtlandığı için 10 yıl hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

9 Haziran 2020 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Şahin K'nın (28) Azerbaycan uyruklu Azizbek A. ile cep telefonu görüşmesi yaptığını tespit etti. Görüşmede Şahin K. Azizbek A'ya metamfetamin vermek için Konaklı Mahallesi'ndeki sebze ve meyve haline gelmesini istedi. Uyuşturucuyu aldıktan sonra Payallar Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde jandarma ekiplerini fark eden Azizbek A. içerisinde uyuşturucu madde bulunan poşeti attı. Jandarmanın 0,5 gram kristal şeklindeki metamfetamini bulmasının ardından gözaltına alınan Azizbek A. uyuşturucu maddeyi Şahin K.'dan 120 TL karşılığında satın aldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Şahin K'yı Konaklı'daki ikametinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahin K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.