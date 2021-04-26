Tokat'ta acı olay! Yaşlı çift 5 gün arayla koronavirüse yenik düştü

"HAYATTA BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVEN ÇİFTLERDİ"



Hasgül, yaklaşık 50 yıllık evli olan anne ve babasını birbirini çok sevdiğini belirterek, "Hayatta bir birlerini çok seven bir birilerinden ayrılamayan çiftlerdi. Burada da bir birlerinden ayrılmadılar. Öbür dünyaya da beraber intikal ettiler" diye konuştu.