Son dakika: Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni detaylar çıktı! Katiliyle sosyal medyada tanışmış!

Son dakika haberleri:İddianamede genç kızın sevgilisi ile cinayetten 2.5 ay önce sosyal medyadan tanıştıkları yer aldı. Hakver'in ayrıntılı olarak cinayetle ilgili tüm detayları anlattığı ifadesine SABAH ulaştı.
Hakver, "Tuba olay günü öğlen saatlerinde ev anahtarının nerede olduğunu bulamadı ve bana sordu. Ben de 'anahtarına sahip çık' dedim. Sonrasında anahtarı çantasından çıktı. Tatsız bir şekilde ayrıldık. Akşam eve geldiğimde elimde bulunan anahtarı gösterdim. Anahtarına sahip çıkması gerektiğini söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Bana küfür etti. Sonra cinsel ilişki esnasında yanlışlıkla boğazını sıktım. Öldü" dedi. Hakver'in cinayetten sonra yanına gittiği Tuba Tokbaş'ın arkadaşı Sevgi Özmen'in de ifadesine başvuruldu. Özmen ifadesinde, "Eray Tuba'ya karşı saplantılı bir çocuktu onu kaybetmekten çok korkuyordu. Kendisi evime ilk defa tek başına olay günü geldi. Tuba ile anahtar mevzusu yüzünden tartıştıklarını söyledi. Ben de bunun mantıksız olduğunu söyledim. Sonra devamında bana 'Ölmek istesen nasıl ölmek istersin. Ya da intihar etmek istesen nasıl edersin" diye sordu. Sonra bana 'Sevgi çok kötü bir şey oldu' dedi" şeklinde anlattı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müebbet hapsi istenen sanık Recep Eray Hakver'in detaylı ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Tuba ile normal zamanda çok fazla tartışmaları olmadığını anlatan Hakver, "Ancak bir hafta öncesinde ufak bir sorun yaşadık. 10 Kasım günü saat 13.00 gibi Tuba evden çıktı. Evden çıkarken ev anahtarı yüzünden ufak bir tartışma yaşadık. Anahtarın nerede olduğunu bulamadı ve bana sordu. Ben de anahtarına sahip çık dedim. Sonrasında anahtarı çantasından çıktı. Tatsız bir şekilde ayrıldık. Tuba ailesi ile buluşmaya gitti. Tuba gittikten sonra ben de özel işlerimi halletmek için dışarıya çıktım. Saat 18.00 sıralarında aparta dönüş yaptım. Aparta girdiğimde Tuba içerideydi. Ben içeriye girdikten sonra elimde bulunan anahtarı gösterdim ve anahtara sahip çıkılması gerektiğini söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tuba bana küfür etti. Ben o sözü duyunca kanepeye oturup sigara yaktım" dedi.
"ANNEM ÜZÜLÜR DİYE İNTİHAR EDEMEDİM"
Tuba'nın sinirlendiğini görünce yanına geldiğini ifadesinde anlatan Hakver, "Yanıma gelip 'bana sarılır mısın?' dedi. Sarıldım. Daha sonra cinsel ilişki sırasında elim Tuba'nın boğazındaydı. Bittiğinde ağzından köpük geldi. Tokat attım nabzına baktım. Nabzı yoktu. Sonrasında ne yapacağımı bilemedim. Elimi yüzümü yıkayıp evde bulunan kedimize mama vererek aparttan çıktım. Tuba'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu. Yaptıklarımdan pişmanım. İntihar etmeyi düşündüm. Annemin ölümümü kaldıramayacağını ve üzüleceğini düşündüğüm için kendi rızamla karakola teslim oldum" dedi.
"ANNE HAKKINI HELAL ET"
Eray Hakver'in cinayetten sonra annesinin yanına gittiği de iddianamede yer aldı. Anne Gülay Dindar ifadesinde, "Olay meydana geldikten sonra oğlum Recep Eray yalnız olarak evimize geldi. Evimize geldiğinde bana "anne sana özel birşey söyleyeceğim, kardeşimi içeri gönderelim" dedi. Kardeşini gönderdikten sonra bana "Anne yatak odasında Tuba ile biraz fazla ileri gittik. Elimi boğazında buldum. Tuba diye seslendim ama ondan cevap gelmedi" dedi. Sonra benden helallik istedi. Ben de 'oğlum polise git' dedim . Sonra kapıdan çıkarken bana "Tuba ile kavga ettik bana küfretti. Bana vurmaya başladı. Beni evden kovdu. Ben de boğazına sıktım. Herhalde Tuba öldü" dedi. Neden böyle bir olay oldu bilmiyorum. Evlilik düşünüyorlardı. Çocuğum nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum" dedi.
"ERAY SAPLANTILI BİR ÇOCUKTU"
Cinayetten sonra yanına gittiği Tuba Tokbaş'ın arkadaşı Sevgi Özmen ise ifadesinde, "Eray Tuba'ya karşı saplantılı bir çocuktu onu kaybetmekten çok korkuyordu. Kendisi evime ilk defa tek başına olay günü geldi. Olay günü geldiğinde yüzü biraz gergin ve üzgün gibiydi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de karşısına sandalye çekip oturdum. Tuba ile anahtar mevzusu yüzünden tartıştıklarını söyledi. Ben de bunun mantıksız olduğunu söyledim. Sonra devamında bana 'Ölmek istesen nasıl ölmek istersin. Ya da intihar etmek istesen nasıl edersin" diye sordu. Sonra bana 'Sevgi çok kötü bir şey oldu' dedi . Ben de 'Tuba iyi mi Tuba'ya bir şey mi oldu?' dedim. O da 'ben Tuba'ya zarar verir miyim? Şu an kendisi evde. Sadece tartıştık ve kapıyı çarpıp çıktım' dedi. Ondan sonra da evimden çıktı" dedi.
OLAY
Olay, 10 Kasım'da Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairede meydana geldi. Cennet Tuba Tokbaş, iki aydır görüştüğü erkek arkadaşı Eray Hakver tarafından kıskançlık yüzünden boğularak öldürüldü. Annesi tarafından ihbar edildikten sonra gözaltına alınan zanlı Hakver emniyette işlediği cinayeti itiraf etti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eray Hakver'in "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Tuba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Bu sırada bana karşı koymadı" şeklindeki yalanını DNA incelemesi ortaya çıkarmıştı. Tuba Tokbaş'ın tırnaklarında yapılan incelemede Hakver'in DNA örnekleri çıktı, olay sırasında genç kızın kendini kurtarmak için katile karşı direndiği tespit edilmişti.