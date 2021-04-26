Son dakika: Cennet Tuba Tokbaş cinayetinde yeni detaylar çıktı! Katiliyle sosyal medyada tanışmış!

"ERAY SAPLANTILI BİR ÇOCUKTU"

Cinayetten sonra yanına gittiği Tuba Tokbaş'ın arkadaşı Sevgi Özmen ise ifadesinde, "Eray Tuba'ya karşı saplantılı bir çocuktu onu kaybetmekten çok korkuyordu. Kendisi evime ilk defa tek başına olay günü geldi. Olay günü geldiğinde yüzü biraz gergin ve üzgün gibiydi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de karşısına sandalye çekip oturdum. Tuba ile anahtar mevzusu yüzünden tartıştıklarını söyledi. Ben de bunun mantıksız olduğunu söyledim. Sonra devamında bana 'Ölmek istesen nasıl ölmek istersin. Ya da intihar etmek istesen nasıl edersin" diye sordu. Sonra bana 'Sevgi çok kötü bir şey oldu' dedi . Ben de 'Tuba iyi mi Tuba'ya bir şey mi oldu?' dedim. O da 'ben Tuba'ya zarar verir miyim? Şu an kendisi evde. Sadece tartıştık ve kapıyı çarpıp çıktım' dedi. Ondan sonra da evimden çıktı" dedi.