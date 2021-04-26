Türkiye'nin en genç pilotu, gözünü "en genç kaptan pilot" olmaya dikti

Kutay Karaman PPL eğitimini Tekirdağ Çorlu'daki Atatürk Havalimanı'nda, anne ve babasının uçuş eğitmeni olduğu "İstanbul Flight Academy'de başarıyla tamamladı. Yaşı nedeniyle otomobil kullanmak için gerekli sürücü lisansını henüz alamayan genç pilot, aldığı eğitim sayesinde tek motorlu uçağıyla yurt dışı ve şehirler arası yolculuk yapabiliyor.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilotluk hikayesinin aileden başladığını, annesi Nagihan Karaman ve babası Kenan Karaman'ın uçuş eğitmenliği yaptığını, ağabeyi Emirhan'ın ise havayolu nakliye pilotu lisansı eğitimi için Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.

Havacı bir ailede dünyaya gözlerini açtığını ve kendisinin de bu serüvene katılmak istediğini dile getiren Karaman, "Yoğun bir çalışma ve istek sonucu 17 yaşımda 'Hususi pilot lisansımı başarıyla aldım. Eğitimlerim sırasında Yunanistan, Çanakkale, Çorlu, Edremit ve İstanbul'a yalnız uçuşlar yaptım. Lise son sınıfta okuyorum ve bu temponun dışında bir de üniversite hayalim için sınavlara hazırlanıyorum." dedi.

"11 SAAT YALNIZ UÇUŞU BAŞARIYLA TAMAMLADIM"

PPL için 45 saat uçuş eğitimi alındığını ve bu uçuşun en az 10 saatinin yalnız yapılması gerektiğini de vurgulayan Karaman, "Benim 11 saat yalnız uçuşum var. Bunları başarıyla tamamladım. Uçuş eğitimi sonrasında uçuş kontrol sınavını da sorunsuz bir şekilde bitirdim ve PPL almaya hak kazandım." ifadelerini kullandı.

PPL almaya hak kazanması ile çocukluk hayallerine yaklaştığını hissettiğini ancak henüz hedeflerinin tamamlanmadığını dile getiren Karaman, şöyle devam etti:

"Babam da 14 yaşında pilotluk hayali kurmuş ama pilotluk eğitimine bana göre daha ileri yaşlarda başlamış. Ben pilot olmayı kendi isteğimle seçtim. Bunu 17 yaşında hayata geçirmem ve başarmam ayrı bir mutluluk. Şimdi hedeflerim tabii ki bitmedi. Asıl hedefim Türkiye'nin en genç kaptan pilotu olmak. Akranlarıma gerçekten bu işe gönül veriyorlarsa hayallerinin peşinden koşmalarını şiddetle tavsiye ederim. Gökyüzü ayrı bir alem. Herkesin pilotluğa gönül vermesini ve uçmasını isterim tabii ki."

"STRESİ İYİ KONTROL ETMEK GEREKİYOR"

Uçmanın güzel tarafları olduğu gibi zor tarafları olduğunu da anlatan Karaman, "En zor tarafı stres kontrolü. Çünkü insan bir nevi hayati risklerle her gün yola çıkıyor. Hayatımızda risk var ve adeta canımızı ortaya koyarak havalanıyoruz. Temposu ve stresi iyi kontrol etmek gerekiyor." dedi.

Karaman, uçuşlardan arta kalan zamanını üniversite sınavlarına hazırlanarak geçirdiğini, Uçak Mühendisliği Bölümüne girmeyi hayal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle derslere online katılıyorum. Bu ikisini götürmek çok zor oluyor tabii ki. Bir de gece uçuşları gibi günlük programlarınızın, rutinin dışına da çıkabiliyoruz bazen. Ama tabii ki her gün havacılığın konuşulduğu bir ailede olmak onların motivasyonları da avantajlı taraflarım. Hayalken bile kulağımda bazı havacılık bilgileri vardı. Bir de üçünü pilot üniformasıyla her gün görmek beni de ısrarla hayallerimin peşinden sürükledi açıkçası. İyi ki gökyüzünü seçtim. Hayallerimi hayata geçirmek beni daha da olgunlaştırdı."

"AKRANLARIM PİLOT OLMAK İÇİN BENDEN YARDIM İSTİYOR"

Bazı akranlarının pilot olmak için kendisini aradığını, sosyal medya hesaplarına mesaj attığını ifade eden Karaman, "Ülkemizde bence benim akranlarım bu işi çok seviyor ve istiyorlar. Benden de teşvik ve yardım istiyorlar. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. O kişilere ilk önerilerim bolca matematik ve İngilizce çalışmaları. Sonra da tutkuyla bu işe koyulmaları." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" özdeyişinin de kendisi için önemine dikkati çeken Karaman, "Havacılığı çok önemseyen ve 100 yıldır bu alana hizmet vermiş köklü bir geçmişimiz var. Ben ve ailem de Atatürk'ün izinden gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son zamanlarda havacılık alanında yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Karaman, "İHA'larımız, SİHA'larımız, milli jetlerimiz gibi yerli ve milli birçok projelerimiz var. Bu mutluluk verici. Bu alanda güzel gelişmeler yaşayacağımızı şiddetle arzu ediyorum. Çünkü bu alanda ülke olarak büyük bir potansiyelimiz mevcut. Umarım ülkemiz ve pilotlarımız daha da büyük yol kat edecek." değerlendirmesini yaptı.

"OĞLUM BENİM HAYALLERİMİ DE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDU"

Baba Kenan Karaman ise oğlunun disiplinle çalışarak, yeteneklerine her gün ekstra özellikler eklediğini görmenin bir baba için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kutay'ın 17 yaşında Türkiye'nin en genç pilotu olduğunu belirten Karaman, şunları söyledi:

"Oğlum bu unvanla adeta benim hayallerimi de gerçekleştirmiş oldu. Aslında havacılık alanındaki deneyimlerine dayanarak ülkemizde pilotluğun popüler meslekler arasına girdiğini gördüm. Onlara en büyük tavsiyem hayallerinin peşini hiç bırakmamaları ve ısrarla hedefe odaklanmaları. Pilotluk önemli bir görev olduğu kadar gökyüzü de harika bir ilgi alanı. İnsana çok şeyler katıyor. Yeter ki çalışsın ve azmetsinler. Ben oğlumun pilotluk lisansından sonra kararlarına karışmama kararı aldım. Çünkü pilotluk anlam itibarıyla karar veren de bir özellik taşıyor. Ülkemizde son 3-4 yıldır havacılık çok ilerleme kaydetti. Bunu işin içinde bir eğitimci olarak çok net görebiliyorum."

Aile olarak havacı oldukları için aynı dili konuştuklarını da dile getiren Karaman, uçuş meraklısı gençlere azimli olmalarını önerdi.