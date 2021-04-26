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Giriş Tarihi: 26.4.2021 19:32 Son Güncelleme: 26.4.2021 19:33

'da karaya oturan yüzdürüldü

AA
Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü

'da 19 Nisan'da karaya oturan "Hoegh Pusan" adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yüzdürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Tuzla'da karaya oturan Singapur bandıralı 180 metre uzunluğunda, 44 bin 219 groston ağırlığındaki "Hoegh Pusan" adlı gemide yapılan inceleme tamamlandı.

GEMİ YÜZDÜRÜLDÜ

Balıkadamların, karinadaki yırtıkları kapatması sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şark, gemi kurtaran, Kurtarma-7 ve Kurtarma-8 römorkörleri ile KIYEM-3 botunun iştirak ettiği çalışmalar sonucunda gemi yüzdürülerek karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

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Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü
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