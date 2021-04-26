Tuzla'da karaya oturan gemi yüzdürüldü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da Tuzla'da karaya oturan Singapur bandıralı 180 metre uzunluğunda, 44 bin 219 groston ağırlığındaki "Hoegh Pusan" adlı gemide yapılan inceleme tamamlandı.