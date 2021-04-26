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Giriş Tarihi: 26.4.2021 14:53

Ukraynalı sanatçı kemanıyla Yürüyüş Yoluna renk katıyor

ABBAS ÇAKAR
Ukraynalı sanatçı kemanıyla Yürüyüş Yoluna renk katıyor

5 yıl önce ’dan ülkemize gelen müzik öğretmeni Oksana Gordiienko İzmit Yürüyüş Yolunda çaldığı kemanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ukrayna'da eğitimini tamamladıktan sonra 5 yıl önce ülkemize yerleşen ve özel dersler vererek müzik öğretmenliği yapan Oksana Gordiienko, İzmit Yürüyüş Yolunda çaldığı kemanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sempatik tavırlarıyla da vatandaşların gönüllerini kazanan genç sanatçı "Müzik benim hayatım, bunu insanlara ulaştırmak beni mutlu ediyor." diyor.

GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM

Keman ve piyano dersleri veren Oksana Gordiienko; "Daha önce Sürekli konserler vererek müzikseverlerle bir araya geliyordum. Fakat pandemi nedeniyle artık bu mümkün olmuyor. Bu yüzden Yürüyüş Yolunda mesafeli bir şekilde müziğimi insanlarla buluşturuyorum. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Gülümsüyorlar, durup dinliyorlar, çok beğendiklerini ifade ediyor." dedi.

EZAN OKUNUNCA ARA VERİYOR

Ezan vakitlerine dikkat eden Gordiienko, ezan saati gelmeden 5 dakika önce keman çalmayı bırakıyor. "Müziği çok seviyorum, müzik benim hayatım" diyen sanatçı, "Türkiye'de birçok şehirde kemanımla müziğimi insanlarla buluşturdum. İzmit'te bu anlamda çok güzel bir yer. İnsanlar güler yüzlü, iyi niyetli. Morali bozuk olan bir insanın yüzünde müziğimle tebessüm ettirebiliyorsam bende mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

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Ukraynalı sanatçı kemanıyla Yürüyüş Yoluna renk katıyor
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