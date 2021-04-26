Vaka sayısı 40 binin altına düştü

Türkıye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu. Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu. ANKARA