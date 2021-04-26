Zehra Aşık bilmecesi! Evine 100 metre kala kayboldu

23 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi gelecek iyi haber bekliyor. Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Çağdaş mevkiinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık, üç gün önce işyerinden çıktıktan sonra arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kayboldu. Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan Zehra'dan üç gündür haber alamadıkları öğrenildi.