113 operasyonda 143 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 143 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 70 bin 486 adet uyuşturucu hap, 52 kilo 397 gram esrar, 2 kilo 569 gram sentetik kannabinoid, 257 gram metamfetamin, 14 kök kenevir ile 35 gram eroin elegeçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 16'sı cezaevine konulurken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ayrıca ekiplerin Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapılan narkotik uygulamasında 8 araca toplam 15 bin 132 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada 2 aranan şahıs yakalanırken, 5 kişiye maske takmamaktan, 26 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 1 kişiye de görevi yaptırmamak için direnmeden adli işlem yapıldı.