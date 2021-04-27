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Giriş Tarihi: 27.4.2021 12:51

13 yaşındaki çocuk taciz şüphelisinin elinden çığlık atarak kurtuldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
13 yaşındaki çocuk taciz şüphelisinin elinden çığlık atarak kurtuldu

’da kendisine istismarda bulunan şüphelinin elinden çığlık atarak kurtulan 13 yaşındaki M.A.Ç. ‘İnsanlara güvenim kalmadı. Geceleri tek başıma yatamıyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum’ dedi. Şüpheli Ali U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Konya'da anne babası ayrıldıktan sonra annesi ile birlikte yaşamını sürdüren 13 yaşındaki M.A.Ç. çırak olarak çalıştığı araç motor tamiri dükkanın yanındaki iş yerine gelen 55 yaşındaki Ali U'nun bakışlarından rahatsız oldu. Ali U. çocuğun güvenini kazandıktan sonra fiziki tacizde bulunmaya başladı. Küçük çocuğu tacizi kimseye anlatmaması konusunda da tehdit eden Ali U, küçük çocuğa aşk mektupları yazıp, kendisi ile buluşmasını istedi. Küçük çocuk korktuğu için Ali U ile buluştu.

Ali U. küçük çocuğa oyuncak aldığını ve kendisine otelde vereceğini söyleyip, M.A.Ç 'yi zorla otele götürmeye çalıştı. M.A.Ç. imdat çığlığı atarak çevredekilerden yardım istedi. Esnaflar tarafından yakalanan Ali U. polise teslim edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece istismar suçundan tutuklandı.

'TEK BAŞIMA DIŞARIYA ÇIKMAYA KORKUYORUM'

Olay nedeniyle psikolojisinin bozukluğunu belirten M.A.Ç., 'O adam bana bir şey yapacak diye halen korkuyorum. İnsanlara olan güvenim azaldı. Geceleri tek başıma yatmaya bile korkuyorum. En büyük cezayı alsın' dedi.

Anne S.G.'de çocuğuna bunu yapanın en ağır cezayı almasını istedi.

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13 yaşındaki çocuk taciz şüphelisinin elinden çığlık atarak kurtuldu
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