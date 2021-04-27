4 çocuk sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 kayıp

Osmaniye'ye bağlı Kırmıtlı Köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayarak suya düştü. Onu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, Sade (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sade Karataş doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kayberken olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayıp 2 kardeşi bulmak için çalışma başlattı. AA