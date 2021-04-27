9 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. Neslihan Sağlam'ın (9) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neslihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin olayın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yaptığı incelemede, kız çocuğunun ağaca oyun oynamak için bağladığı iple oynadığı sırada ipin boynuna dolandığını, dengesini kaybederek düştüğünü ve boynunun kırılarak öldüğünü belirledi.