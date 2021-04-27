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Giriş Tarihi: 27.4.2021 17:25

9 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü

İHA
9 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü

'de ağaca bağlanan iple oynarken ipin boynuna dolanması nedeniyle 9 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. Neslihan Sağlam'ın (9) yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neslihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin olayın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yaptığı incelemede, kız çocuğunun ağaca oyun oynamak için bağladığı iple oynadığı sırada ipin boynuna dolandığını, dengesini kaybederek düştüğünü ve boynunun kırılarak öldüğünü belirledi.
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9 yaşındaki çocuk oyun oynarken öldü
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